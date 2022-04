Cristiano Ronaldo regressa aos relvados, marca e aponta para o céu

O Manchester United perdeu (3-1), este sábado, no Emirates, diante do Arsenal, em jogo a contar para a 34.ª jornada da Liga inglesa. Cristiano Ronaldo regressou aos relvados, marcou e foi homenageado.

Mais um clássico, mais uma homenagem. Depois de milhares de adeptos em Anfield se terem levantado e aplaudido Cristiano Ronaldo ao minuto sete, a mesma homenagem foi repetida este sábado à tarde, no Emirates, já com o internacional português no relvado, que voltou ao ativo depois do falecimento de um dos filhos recém-nascidos.

Quanto ao jogo, o Arsenal acabou com um triunfo (3-1) - complicando ainda mais as contas dos "red devils" para o apuramento direto para a Champions do próximo ano -, uma vitória que começou a ser construída logo aos três minutos, com um golo do português Nuno Tavares. Saka, de grande penalidade, ampliou a vantagem dos "gunners" e Cristiano Ronaldo reduziu e chegou ao 100.º golo na Premier League, ainda na primeira parte. Nos festejos, o internacional português benzeu-se e apontou para o céu, dedicando o golo ao bebé que perdeu.

Veja o momento:

Na segunda metade, Xhaka fechou a contagem e, com este resultado, o Arsenal reforçou o quarto lugar na Premier League, com 60 pontos, mais três do que o Tottenham que ainda não entrou em campo nesta ronda, e mais seis do que o Manchester United, que tem mais um encontro disputado.