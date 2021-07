Cristiano Ronaldo regressou à Juventus e passou algum tempo com os fãs

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:50 Facebook

Cristiano Ronaldo regressou, esta segunda-feira, ao trabalho pela Juventus e os adeptos não perderam a oportunidade de ver a estrela da equipa.

Dezenas de pessoas concentraram-se à entrada do centro de treinos da "vecchia signora" para assistir ao retorno do craque português. Cristiano tirou algum tempo para dar autógrafos, cumprimentar e tirar fotografias com vários adeptos.

A Juventus continua a pré-temporada no próximo dia 31 com o embate frente ao Monza, antes de enfrentar o Barcelona a 8 de agosto, para o troféu amigável Joan Gamper.