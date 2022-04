Cristiano Ronaldo regressou aos treinos após a morte do filho

Avançado português voltou a treinar com a equipa do Manchester United depois de ter falhado o encontro contra o Liverpool.

Cristiano Ronaldo regressou esta quarta-feira aos trabalhos com a equipa do Manchester United. O avançado e a namorada Georgina Rodríguez anunciaram na segunda-feira que um dos filhos de que estavam à espera (Georgina estava grávida de gémeos) tinha falecido antes de nascer, o que motivou o português a não jogar contra o Liverpool na terça-feira.

Um dia depois da derrota por 4-0, CR7 regressou aos treinos com os "red devils", após um tempo de pausa do futebol. A morte do filho motivou uma onda de apoio ao capitão da seleção nacional, sobretudo em Anfield, estádio do Liverpool, na partida contra o United.

Ao minuto sete, adeptos de ambas as equipas uniram-se e aplaudiram de pé, demonstrando apoio para com Cristiano Ronaldo, tendo-se ouvido o cântico "You'll never walk alone" (nunca caminharás sozinho).

Vários colegas de equipa de Cristiano deixaram mensagens de força ao avançado. Marcus Rashord deu os "sentimentos" e referiu estar com o casal neste momento difícil. David De Gea, Diogo Dalot e Alex Telles também comentaram a publicação de CR7 no Instagram.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, explicou depois do jogo que os aplausos foram "uma demonstração de classe". "Os nossos pensamentos estão com eles, não consigo imaginar como devem estar. O melhor momento do jogo foi ao minuto sete, quando todo o estádio teve um gesto de classe, há muitas coisas mais importantes que o futebol. Sentimos muito pelo Cristiano e a sua família", disse, à Sky Sports.