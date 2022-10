Cristiano Ronaldo regressou aos treinos do Manchester United

O avançado português Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira aos treinos da equipa principal do Manchester United, depois de ter sido afastado por uns dias por ter saído mais cedo do terreno de jogo no encontro frente ao Tottenham, na semana passada.

Tudo de volta à normalidade. Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira aos treinos da equipa principal do Manchester United, depois de nos últimos dias ter estado a treinar com preparadores físicos e não ter sido convocado para o jogo frente ao Chelsea. Em causa terá estado o facto de CR7 se ter recusado a entrar nos minutos finais contra o Tottenham, na semana passada, e ter abandonado mais cedo o terreno de jogo.

O Manchester United revelou que o avançado português está a ser novamente orientado por Erik ten Hag durante a preparação para o encontro da próxima quinta-feira, frente ao Sheriff Tiraspol, a contar para a Liga Europa.

Recorde-se que a imprensa inglesa tem avançado que CR7 e Erik ten Hag tiveram uma conversa privada, e que uma das exigências para que o atacante regressasse aos treinos era um pedido de desculpas.