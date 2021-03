Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus venceu (3-1), este domingo, o Cagliari na 27.ª jornada da liga italiana com o internacional português em destaque.

Numa semana marcada pela eliminação na Liga dos Campeões diante do F. C. Porto, a vecchia signora voltou a vencer na Serie A com Cristiano Ronaldo a roubar todo o protagonismo. O craque, que tem sido alvo de várias críticas pelas exibições nos jogos com os azuis e brancos, voltou aos golos em grande forma, ao fazer um hat-trick diante do Cagliari.

O camisola sete abriu o marcador aos 10 minutos. Na sequência de um pontapé de canto de Cuadrado, Ronaldo, no coração da área, cabeceou para o fundo da baliza, sem hipótese de defesa para Cragno. Pouco depois, de penálti, ampliou a vantagem e, ainda antes do intervalo, o português aproveitou uma boa assistência de Chiesa para, de pé esquerdo, fazer o terceiro da noite. Na segunda metade, o Cagliari ainda reduziu, por Giovanni Simeone.

Com este resultado, a formação de Turim aproximou-se do AC Milan e está a um ponto dos 56 do segundo classificado quando ambos têm 26 jogos, um a menos do que o líder Inter de Milão, que leva 65.

Veja os golos do português: