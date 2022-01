Cristiano Ronaldo: "Sinto-me como se tivesse 30 anos"

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:43 Facebook

Avançado português revelou o segredo para a longevidade no futebol e alto nível.

Cristiano Ronaldo mantém-se a competir ao mais alto nível apesar da idade: em fevereiro completa 37 anos. O capitão da seleção nacional destacou, numa entrevista a um canal de televisão brasileiro, o rigor e disciplina que tem com o seu corpo, não esquecendo o fator psicológico.

"Não vou dizer 25 para não exagerar, mas me sinto como se tivesse 30 anos. Cuido bastante do meu corpo e da minha mente, foi algo que aprendi nos últimos anos: depois dos 33, o corpo vai continuar a respeitar-te quando precisares dele, mas a batalha mais dura é mental. Nós passamos por várias coisas para conseguir manter o alto nível. É o mais difícil. No que tenho focado é o mental, porque sei que o corpo vai aguentar, porque respeito-o muito e dou-lhe muitos mimos", disse o português, em entrevista à ESPN Brasil.

Ronaldo explicou que está focado no presente com o Manchester United, mas que no futuro planeia continuar a jogar até aos 40 anos, sendo que o mais importante continua a ser "desfrutar do momento". "No meu ponto de vista, a capacidade que temos de ter é a adaptação. É a palavra mais adequada ao jogador de futebol, para conseguir jogar por alguns anos. Eu consegui ter esse equilíbrio. Saber adaptar a cada idade a uma nova filosofia de jogo, de corpo e mente. Isto é dedicação de muitas horas, diárias, semanais, mensais, anuais e estar aqui a competir há 20 anos".

Fator para esta longevidade está também na dieta. Em setembro, o chef Giorgio Barone, que foi cozinheiro pessoal de Ronaldo quando este esteve na Juventus, revelou que o avançado compra alimentos orgânicos, naturais e saudáveis. "Peixe, frango, vitela, ovos, abacate e arroz negro. Cozinho com óleo de coco e é importante ele beber muita água", referiu ao Sunday Mirror.

A recuperação física após treino ou jogo de CR7 passa muito por banhos de gelo. Estes ajudam na recuperação muscular, sobretudo na redução de inflamações nos tecidos moles do corpo.

Depois de olhar para o futuro, Cristiano Ronaldo abordou o passado para referir que não tem nenhum arrependimento, mesmo de uma passagem menos bem-sucedida pela Juventus. "Prefiro olhar de uma maneira positiva para as coisas, que é: todas as experiências que eu vou levar quando acabar minha carreira foram bonitas, independentemente dos resultados finais. Mesmo sem ter ganho coisas grandes, e todos clubes acho que querem ganhar a Champions, mas todas as experiências, decisões que tomei, não me arrependo", disse.

Uma fotografia da mãe com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, levou a que muitos adeptos do clube pedissem a contratação de Cristiano Ronaldo. O craque português explicou que "o Brasil é um país irmão", mas que não tem intenção, para já, de ingressar no futebol brasileiro.

"O que eu posso dizer, com certeza absoluta, é que o Brasil é um país irmão. Pela relação que tenho com colegas meus, pela cultura, os brasileiros que vivem em Portugal. Minha irmã vive no Brasil, casada com um brasileiro. Faço os meus cursos de nutrição com brasileiros. É um país pelo qual tenho muita consideração, sei muito sobre o Brasil", explicou.

"Jogar, ninguém sabe. Ninguém dizia que eu ia voltar ao Manchester com 36 anos, e aqui estou. Jogar no Brasil? Não sei. Está longe dos meus pensamentos. Mas no futebol tudo é possível, não sei", concluiu.