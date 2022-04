Cristiano Ronaldo sobe a média de golos depois dos 30 anos

Avançado português é mais prolífero ofensivamente depois da marca redonda na idade.

A longevidade é um dos muitos grandes feitos da carreira de Cristiano Ronaldo. É muito raro ver um avançado de 37 anos numa equipa de topo, a jogar praticamente todos os jogos, e ainda mais a marcar tantos golos como o avançado português. O foco no treino, dieta e recuperação são os fatores já mencionados pelo futebolista do Manchester United como as chaves para a sua condição física de topo, que o levam a ter marcas impressionantes depois dos 30 anos.