Cristiano Ronaldo surpreendido a caminho de jantar de aniversário

A celebrar o 35.° aniversário, Cristiano Ronaldo encaminhava para um restaurante de Turim com a namorada, Georgina Rodríguez, e o filho mais velho, Cristianinho, quando foi surpreendido por um grupo de amigos e um novo carro à sua espera.

Com a cumplicidade de Georgina, o craque da Juventus acabou por festejar num convívio animado na Casa Fiore, um espaço muito procurado por jogadores e outras figuras públicas em Itália.

À chegada do restaurante, esta quarta-feira à noite, Cristiano Ronaldo viu o grupo de amigos, entre eles alguns funcionários da Gestifute, a empresa que o representa, Anass Ouzifi, o seu representante em Marrocos, e um jipe com um grande laçarote vermelho como presente.

"Felicidades ao homem da minha vida! Que vontade de transportar o nosso amor no teu promete", escreveu Georgina Rodríguez na legenda do vídeo que partilhou no Instagram, mostrando-se emocionada pela felicidade do namorado.