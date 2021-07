Cristiano Ronaldo tem um mês para legalizar marquise em Lisboa

Sara Oliveira Ontem às 23:43 Facebook

Futebolista notificado pela Câmara por causa de construção clandestina em condomínio de luxo. Demolição em 15 dias também está em cima da mesa. Caso suscitado pelo arquiteto do prédio.

Cerca de dois meses após estalar a polémica com o anexo que mandou construir, à revelia do projeto original, no terraço do apartamento de luxo, que comprou por sete milhões no número 203 da Rua Castilho, em Lisboa, Cristiano Ronaldo foi notificado pela Câmara para tratar da legalização da obra.

"Foi enviada a 21 de julho uma notificação ao proprietário da fração na qual é referido que tem de proceder à reposição da legalidade urbanística", confirmou a Câmara Municipal de Lisboa ao JN.

Ao futebolista "é dado o prazo de 15 dias para a execução e conclusão dos trabalhos de reposição", acrescenta fonte oficial, colocando assim a hipótese de demolição. Em alternativa, ainda lhe é concedida "a possibilidade de, em sede de audiência de interessados, submeter à câmara um procedimento de legalização, desde que sejam observadas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis de acordo com o Art. 102º-A , do RJUE, num prazo de 30 dias".

O local foi alvo de uma vistoria a 1 de julho, verificando-se "a existência de um acrescento na cobertura em desconformidade com as telas finais do projeto aprovado pela Atarquia para o edifício", reconhece a edilidade, sublinhando que "a intervenção na cobertura, tendo sido realizada sem autorização, está sujeita a abertura de processo de contraordenação, o qual já está a seguir a sua tramitação nos serviços" municipais.

A visita foi acompanhada pelo arquiteto responsável pelo projeto, José Mateus, do atelier ARX, que foi quem trouxe a público a ilegalidade do construção, reprovando-a.

O "autogolo"

Recorde-se que, a 27 de maio, o profissional descreveu as alterações efetuadas pelo craque como "o autogolo de CR7". "A admiração e respeito que tinha por Cristiano Ronaldo, um atleta exímio e inspirador, um exemplo para todos que muitas vezes referi perante os meus filhos e alunos, desmoronou-se num ápice", escreveu, então, José Mateus nas redes sociais. Isto depois de a namorada de Ronaldo, Georgina Rodríguez, ter mostrado no Instagram, pormenores da penthouse, no último piso do empreendimento.

À parte de questões arquitetónicas, Cristiano Ronaldo tem agora outras preocupações, pois está em isolamento, tal como os restantes companheiros da Juventus, depois de Hamza Rafia testar positivo à covid-19. Como tal, não pode contactar com pessoas fora da equipa. "De acordo com o regulamento e com a autoridade sanitária local, o grupo entra a partir de hoje em isolamento", comunicou o clube italiano.