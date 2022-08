Cristiano Ronaldo terá pedido que Maguire fosse suplente em reunião com treinador

O português Cristiano Ronaldo volta, esta quarta-feira, a ser notícia em Inglaterra, com o "The Athletic" a garantir que o internacional português fez um pedido na época passada que não agradou ao treinador.

A temporada passada do Manchester United ainda dá que falar com Cristiano Ronaldo no centro das atenções. Segundo o "The Athletic", em fevereiro deste ano houve uma reunião com alguns jogadores do plantel e o internacional português fez uma sugestão a Ralf Rangnick, treinador na época, que não terá agradado ao técnico.

Com o Manchester United a atravessar uma má fase na altura perante os maus resultados, Rangnick decidiu reunir com o internacional português, Paul Pogba e Raphael Varane para discutir os problemas da equipa. Na reunião, Cristiano Ronaldo sugeriu que o treinador fizesse alterações no onze e colocasse Harry Maguire, um dos capitães, que não estava presente na reunião, no banco de suplentes, embora para o internacional português o defesa não fosse parte do problema, e que o técnico formasse uma dupla de ataque com CR7 e Cavani.

A mesma publicação garante que Ralf Rangnick não concordou com a tomada de posição do português e sentiu que a conversa era "inapropriada" uma vez que Maguire nem estava presente.