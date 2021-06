Cristiano Ronaldo torna-se no jogador com mais Europeus disputados

JN/Agências Hoje às 19:02 Facebook

O craque português tornou-se, esta terça-feira, o primeiro futebolista da história a atuar em cinco fases finais do Europeu, ao começar como titular a estreia lusa no Euro2020, face à Hungria, em Budapeste.

Dos 17 jogadores com quatro presenças após o Euro2016, o capitão da seleção das quinas, de 36 anos, era um dos quatro em atividade, mas o único que tinha sido escolhido para representar a sua seleção na 16.ª edição.

Ao ser escolhido para o primeiro onze português, Ronaldo fez história em Budapeste ao apito inicial, ele que é também o futebolista com mais jogos em fases finais, cumprindo hoje o 22.º, e o rei dos marcadores, com nove golos, para já ainda a par do francês Michel Platini.

O jogador da Juventus esteve em todos os Europeus desde 2004, tal como Zlatan Ibrahimovic, que decidiu regressar à seleção sueca este ano, mas falhou o Euro2020 devido a lesão.

Ibrahimovic, avançado do AC Milan de 39 anos, não vai, assim, poder chegar às cinco fases finais, marco que também não será alcançado pelo guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, de 43 anos, e o avançado alemão Lukas Podolski, de 36, que há muito deixaram as respetivas seleções.

Com 19 anos, Cristiano Ronaldo foi chamado para o Euro2004 pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, que o utilizou como suplente utilizado nos dois primeiros encontros e o promoveu à titularidade, que não mais perdeu, ao terceiro jogo.

O técnico canarinho voltou a chamá-lo para o Europeu de 2008, ao qual chegou depois de se sagrar campeão europeu de clubes pelo Manchester United e numa altura em que já era mais do que indiscutível no onze luso.

Desta forma, e já jogador do Real Madrid, foi, obviamente, chamado para o Euro2012, por Paulo Bento, e para o Euro2016, por Fernando Santos, que voltou a chamar o agora jogador da 'Juve' para o Euro2020, adiado para 2021 devido á pandemia da covid-19.

A cumprir a quinta participação em fases finais do Europeu, Cristiano Ronaldo só falhou, desde 2004, um dos 23 encontros - incluindo o desta terça-feira - de Portugal, o desaire com a Suíça (0-2), na terceira jornada da fase de grupos da edição de 2008.

No jogo desta tarde, Pepe vai jogar numa quarta fase final consecutiva, pois não falha nenhuma desde 2008, algo que o suplente João Moutinho também pode vir a conseguir, se, entretanto, foi lançado por Fernando Santos.

Jogadores com mais presenças em Europeus:

Cinco presenças: Cristiano Ronaldo, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020

Quatro presenças: Lothar Matthäus (1980, 1984, 1988, 2000); Peter Schmeichel (1988, 1992, 1996, 2000); Alessandro Del Piero, (1996, 2000, 2004, 2008); Edwin van der Sar (1996, 2000, 2004, 2008); Lilian Thuram (1996, 2000, 2004, 2008); Olof Mellberg (2000, 2004, 2008, 2012); Andreas Isaksson (2004, 2008, 2012, 2016); Bastian Schweinsteiger (2004, 2008, 2012, 2016); Darijo Srna (2004, 2008, 2012, 2016); Gianluigi Buffon (2004, 2008, 2012, 2016); Jaroslav Plasil (2004, 2008, 2012, 2016); Kim Källström, (2004, 2008, 2012, 2016); Lukas Podolski (2004, 2008, 2012, 2016); Petr Cech (2004, 2008, 2012, 2016); Zlatan Ibrahimovic (2004, 2008, 2012, 2016); Tomás Rosicky (2000, 2004, 2012, 2016); Giorgio Chiellini (2008, 2012, 2016, 2020); Luka Modric (2008, 2012, 2016, 2020); Pepe (2008, 2012, 2016, 2020).