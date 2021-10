Cristiano Ronaldo: "Um dia somos perfeitos, no outro somos uma porcaria"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

No rescaldo do jogo com o Tottenham, no qual marcou e fez uma assistência, o internacional português admitiu estar satisfeito pela exibição depois de uma semana "dura".

"Vivemos uma semana dura. Tivemos um resultado que não esperávamos [derrota por 0-5 diante do Liverpool]. A equipa ficou pressionada e um pouco triste. Tínhamos de dar uma boa resposta. Começámos bem e fizemos um bom jogo. O meu trabalho é ajudar a equipa com experiência, golos e assistências. Sinto-me satisfeito pelo que fiz hoje. Espero que mudemos de página desta vez. Acredito que tudo acontece por uma razão. Ganhámos 0-3 num estádio difícil contra uma equipa difícil e estamos muito satisfeitos", começou por dizer Cristiano Ronaldo à "Sky Sports", desvalorizando ainda as críticas que têm sido feitas ao treinador Ole Gunnar Solskjaer.

"Não é só mau para o treinador, é também para o clube e para os jogadores. Mas é normal. Este clube é tão grande e a crítica está sempre lá. Se me incomodam? Não. Jogo futebol há 18 anos. Sei que um dia somos perfeitos e, no outro, somos uma porcaria. Sei disso. É sempre melhor quando as pessoas aplaudem e estão felizes porque ganhas. Mas a vida é assim", concluiu.

O Manchester United venceu (3-0), este sábado, o Tottenham de Nuno Espírito Santo na décima jornada da Liga. Cristiano Ronaldo esteve em destaque, com um golo e uma assistência.

Com 36 anos e 267 dias, o capitão da seleção das quinas tornou-se o jogador mais velho a marcar e a assistir numa partida da Premier League, desde Didier Drogba, que também o fez contra os "spurs", com a mesma idade, em dezembro de 2014.

O triunfo em Londres coloca o emblema de Manchester no quinto lugar, com 17 pontos, os mesmos do Arsenal e West Ham, que apenas entra em campo no domingo, para defrontar o Aston Villa, enquanto o Tottenham é oitavo, com 15.