Cristiano Ronaldo vai receber nove milhões de euros sem jogar

Cristiano Ronaldo só deverá fazer a estreia pelo Al Nassr a 21 de janeiro, falhando os próximos dois jogos dos sauditas por castigo da Federação Inglesa de Futebol. Até lá, CR7 vai embolsar mais de nove milhões de euros sem sequer competir um minuto.

"O meu contrato é único mas eu também sou um jogador único", disse Cristiano Ronaldo na apresentação no Al Nassr. E de facto, não só é único como o jogador também vai receber dinheiro sem sair do sofá. O avançado vai auferir cerca de 200 milhões de euros por ano, segundo a imprensa internacional, e será o jogador mais bem pago do Mundo, mas irá ganhar valores estratosféricos sem competir.

CR7 deverá falhar os próximos dois jogos do clube saudita devido a um castigo da Federação Inglesa de Futebol, relativo a quando jogava no Manchester United. Até 21 de janeiro, data em que o português se pode estrear pelo Al Nassr, vão passar 18 dias desde a apresentação. Tendo em conta que Cristiano Ronaldo recebe cerca de 517 mil euros por dia, fazendo as contas, o avançado vai auferir 9,3 milhões de euros até pisar, pela primeira vez, os relvados com a camisola azul e amarela.