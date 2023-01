Cristiano Ronaldo vai ser capitão na estreia na Arábia Saudita

JN Hoje às 18:54 Facebook

O internacional português recebeu, esta segunda-feira, uma camisola e uma braçadeira do dono do Almería e responsável pela organização do jogo particular entre o PSG e uma equipa composta por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal.

A estreia de Cristiab​​​​​o Ronaldo na Arábia Saudita está por dias - será na quinta-feira, às 17 horas - e logo diante do PSG de Lionel Messi. Ainda antes do primeiro encontro pelo clube saudita, o internacional português recebeu do dono do Almería, Turki Al-Sheikh, uma camisola e a braçadeira de capitão do Riyadh ST, equipa composta por jogadores do Al Nassr e do Al Hilal.

Quanto à estreia do avançado português na Liga saudita deverá acontecer no dia 22 de janeiro, na receção ao Al Ettifaq na 14.ª jornada do campeonato.