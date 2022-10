Cristiano Ronaldo vai usar chuteiras especiais para o Mundial

Cristiano Ronaldo terá umas chuteiras especiais para competir no Mundial 2022, a realizar-se no próximo mês, no Catar. O capitão da seleção nacional portuguesa vai utilizar umas botas brancas e azuis, inspiradas nos típicos azulejos português.

Melhor marcador de sempre de seleções nacionais e capitão de Portugal. Cristiano Ronaldo terá agora a herança portuguesa nos pés no Mundial 2022. O avançado vai utilizar umas chuteiras especiais, as "Mercurial CR7 National Treasure", que são inspiradas nos típicos azulejos lusos. Estas terão ainda uma tecnologia diferente, que permitirá ter uma maior velocidade nas mudanças de direção.

