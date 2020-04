Cristiano Ronaldo "volta a casa" e visita museu do Nacional da Madeira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:56 Facebook

O craque da Juventus, em isolamento na Madeira com a família, visitou esta quarta-feira o museu do Nacional da Madeira, clube da LigaPro no qual deu os primeiros passos na carreira.

Foi um regresso a casa. Depois de ter treinado no relvado do Estádio do Nacional, Cristiano Ronaldo visitou, esta quarta-feira, o museu do clube madeirense. O craque da Juventus aproveitou para ver a sala de troféus e conhecer a secção dedicada ao capitão da seleção nacional, que jogou pelo Nacional durante duas épocas, tendo-se transferido depois para o Sporting, em 1997/98.

"Cristiano Ronaldo visitou recentemente o museu do clube, onde teve oportunidade de ver os troféus e conhecer a secção dedicada à sua passagem pelo Nacional, assinando ainda o livro de honra", contou o clube nas redes sociais,

O camisola sete da equipa de Turim também não deixou passar o momento em branco nas redes sociais, descrevendo-o como um "regresso a casa".