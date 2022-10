Cristiano Ronaldo "volta à normalidade" no Manchester United

O internacional português Cristiano Ronaldo comentou, esta quarta-feira, o regresso aos treinos no Manchester United, um dia depois de ter sido reintegrado na equipa principal dos red devils, após o castigo aplicado por Erik ten Hag.

O capitão da seleção nacional chegou a treinar à parte do restante plantel do United, depois de se ter recusado a entrar nos minutos finais do duelo com o Tottenham, que a equipa de Manchester venceu por 2-0.

Agora, Cristiano Ronaldo pode voltar à ação já esta quinta-feira, frente ao Sheriff, na Liga Europa, e, nas redes sociais, garantiu a motivação de sempre.

"De regresso à normalidade, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre", pode ler-se nas publicações de CR7.