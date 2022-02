Cromo de Cristiano Ronaldo no Sporting vendido por 70 mil euros

Um cromo da Panini de Cristiano Ronaldo com a camisola do Sporting, referente à época 2002/2003, foi vendido num leilão por 70 mil euros.

Falar em Cristiano Ronaldo é falar de sucesso dentro e fora dos relvados e também de fãs e admiradores por todo o mundo. Desta vez, o nome do craque português está a dar que falar nos EUA e tudo por causa de um cromo e de um leilão.

Segundo o "Daily Mail", um cromo da Panini do jogador do Manchester United foi leiloado em New Jersey e custou nada mais, nada menos, do que 70 mil euros. A imagem é referente à época 2002/2003, quando o capitão da seleção nacional ainda vestia as cores do Sporting. Foi, aliás, a última temporada que fez ao serviço do clube de Alvalade antes de assinar pelo Manchester United.

"Este cromo representa um dos maiores jogadores de sempre e é oficial. Fez parte de um conjunto produzido em Itália exclusivamente para o mercado português. Não há muitos exemplares e este sobreviveu ao longo dos anos. Muitas pessoas deitam-nos fora ou queimam e poucos sobrevivem em tão boas condições", referiu Jamie Salt, diretor da leiloeira.