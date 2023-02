De espada em riste, Ronaldo dá os parabéns à Arábia Saudita

JN Hoje às 17:51 Facebook

O país onde o futebolista português agora joga comemora o 300.º aniversário e os jogadores do Al Nassr vestiram-se a rigor para a ocasião.

Cristiano Ronaldo deu nas vistas, esta quarta-feira, mas fora do campo. No dia em que a Arábia Saudita festeja 300 anos desde a sua fundação, a equipa do Al Nassr vestiu-se a rigor para a ocasião e o jogador português destacou-se pela indumentária, comum a todos.

CR7 aparece nas imagens fornecidas pelo clube com a bandeira do país às costas e a empunhar uma espada. Para além disso, vestiu uma espécie de traje tradicional.

Ronaldo continua a ambientar-se ao novo país e, tal como acontece dentro do campo, também fora do relvado a adaptação parece correr bem.