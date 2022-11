Diogo Costa comete erro que quase dá o empate ao Gana e Cristiano Ronaldo desespera

Nos momentos finais do encontro entre Portugal e o Gana, que marcou a estreia de Portugal no Mundial 2022, Diogo Costa cometeu um erro que quase tirou o triunfo à equipa das quinas.

Depois de algum sofrimento, Portugal conseguiu uma vitória (3-2) diante do Gana na estreia no Mundial 2022. Mas, pouco antes do apito final, Diogo Costa cometeu um erro - sem perceber que Iñaki William estava atrás dele, o guardião ia repor a bola em jogo mas acabou por perdê-la, valendo a rápida ação de Rúben Dias, que com um corte evitou o empate - levando os adeptos e o banco de suplentes ao desespero. As câmaras captaram a reação de Cristiano Ronaldo, que levou mesmo as mãos à cabeça.

PUB

Veja o momento:

Portugal venceu (3-2), esta quinta-feira, o Gana na estreia do Mundial2022. Cristiano Ronaldo, Ayew, João Félix, Bukari e Rafael Leão marcaram os golos do encontro.