Cristiano Ronaldo e Messi voltam, esta quinta-feira, a defrontar-se agora num jogo amigável entre jogadores do Al Nassr e Al Hilal e o PSG. Antes do apito inicial, os dois craques, que durante anos foram rivais pelo prémio do melhor jogador do mundo, fizeram questão de se cumprimentar.

Veja o momento:

Pode acompanhar o duelo ao minuto aqui