Mãe do jogador português esteve no Vaticano.

Dolores Aveiro esteve, esta quarta-feira, com o Papa Francisco e ofereceu uma camisola da seleção nacional portuguesa com o nome de Cristiano Ronaldo ao pontífice. A mãe de CR7 esteve na Audiência Semanal no Vaticano, onde conheceu pessoalmente o líder da Igreja Católica.

Veja as imagens: