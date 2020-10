"É mais uma guerra que irás vencer". Família e namorada dão ânimo a CR7

JN Hoje às 18:02 Facebook

A mãe Dolores Aveiro, a namorada Georgina Rodríguez e as irmãs Katia e Elma escreverem nas redes sociais mensagens de apoio ao craque português Cristiano Ronaldo, após este ter testado positivo à covid-19.

A companheira do internacional português partilhou uma imagem recolhida durante uma videochamada com o jogador, com a mensagem "tu és a minha inspiração".

Mensagem de Georgina Rodriguez Foto: DR

Já a mãe de Cristiano, Dolores Aveiro, salientou a capacidade de resiliência do avançado. "Deus dá grandes batalhas a grandes guerreiros. É mais uma guerra que irás vencer filho", escreveu numa "storie" na rede social Instagram.

Mensagem de Dolores Aveiro

A irmã Kátia Aveiro, que vive no Brasil, também não deixou passar em claro a notícia sobre o irmão e partilhou uma mensagem motivacional no Instagram, acompanhada de um emoji símbolo de "rezar".

Já Elma, repartilhou o "instastories" de Georgina Rodríguez, acrescentando a frase "estamos juntos, meu querido.