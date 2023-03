Al Nassr no top das redes sociais à custa de Cristiano Ronaldo

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo ainda tem um forte peso dentro das quatro linhas, mas também faz sentir a influência noutros departamentos. Desde a chegada do português à Arábia Saudita que os números nas redes sociais do Al Nassr têm aumentado, sendo que foi o quarto clube em todo o Mundo que somou mais interações em fevereiro

Desportivamente CR7 tem ajudado a equipa com golos e assistências (8 tentos e 2 passes decisivos em 5 jogos), além de ter sido escolhido para assumir o papel de capitão de equipa desde o momento em que chegou. Mas não é só neste capítulo que o português tem contribuído para a evolução do emblema saudita.

Segundo a DeporFinanzaa, o Al Nassr foi o quarto clube do Mundo com mais interações nas redes sociais, em fevereiro, contabilizando 150 milhões de visitas no Instagram. Este registo deixa os sauditas apenas atrás de emblemas de renome como Real Madrid (209 milhões), PSG (207) e Barcelona (203).

Neste parâmetro, a equipa de Ronaldo surge à frente de clubes como Manchester United - ex-clube do português -, Galatasaray, Flamengo, Manchester City ou Fenerbahçe.

Recorde-se que no momento da chegada do internacional português a conta de Instagram do clube explodiu, passando de ter alguns milhares de seguidores para 13 milhões, número que continua a crescer.

Já no Twitter o efeito Ronaldo tem-se sentido ainda mais, uma vez que chegou às 12,5 milhões de interações e está no top 3, atrás do Barcelona e Galatasaray. No Tik-Tok, 166 milhões viram posts do clube de Riade.

Conhecido pelo rigor em tudo o que é preparação fora do campo, o impacto de Cristiano Ronaldo nos colegas estende-se até à alimentação, como chegou a comprovar José Blesa, nutricionista espanhol que trabalha com o Al Nassr desde dezembro. "Desde que ele chegou aqui, todos os jogadores se treinam mais intensamente e seguem uma dieta mais rígida. Nunca vi um clube como este em que os jogadores melhoram praticamente 90 por cento da sua composição corporal de cada vez que os vejo: têm menos gordura, mais músculos e fazem todos os exercícios ao alcance", explica.

Além deste impacto direto na preparação da equipa, Ronaldo também adota um papel de extrema importância na venda de merchandising. Antes da estreia oficial na aventura pela Arábia Saudita, a camisola com o número 7 nas costas e o nome Ronaldo, gerava cerca de 400 vendas por dia, sendo que nem os cerca de 92 euros exigidos afastavam os compradores.

Cristiano Ronaldo está a mudar o Al Nassr em todos os níveis e só no futuro poderá ser percetível o verdadeiro impacto da transferência que chocou o Mundo do futebol.