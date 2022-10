Erik ten Hag assume frustração de Ronaldo mas nega saída do português

JN/Agências Hoje às 18:04 Facebook

O treinador do Manchester United, o holandês Erik ten Hag, admitiu, nesta quarta-feira, que o futebolista português Cristiano Ronaldo está "frustrado" com a condição de suplente, mas negou que o avançado tenha pedido para abandonar o clube.

"Ele quer jogar e fica incomodado quando não joga. Mas, isso não significa que queira sair do clube ou que tenha pedido para sair. Não acho que esteja infeliz. Nos treinos está feliz e diverte-se com o resto da equipa", disse Erik ten Hag, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Omonia, da Liga Europa, agendado para quinta-feira.

Para já, Ronaldo, de 37 anos, foi utilizado em oito jogos, três a titular (dois na Liga Europa e apenas um na Premier League) e só tem um golo marcado, precisamente na segunda prova europeia.

No último fim de semana, o internacional e 'capitão' da seleção portuguesa foi mesmo suplente não utilizado no duelo com o Manchester City, que terminou com uma derrota dos "red devils", por 6-3.