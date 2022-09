Espanha aponta: "Cristiano cada vez menos Cristiano"

"Cristiano cada vez menos Cristiano". O atual momento de forma de Ronaldo, no jogo jogo frente a Portugal, não passa despercebido à comunicação social, em Espanha.,

As várias oportunidades de golo desperdiçadas pelo capitão da seleção portuguesa, na partida de terça-feira, em Braga, foram recolhidas em vídeo pelo jornal desportivo espanhol "Marca", que não perdoou um comentário: "Cristiano cada menos Cristiano. Antes, estas não as perdoava", escreveu.

"O avançado português começa a perder a passada e em Portugal especulam se a sua seleção melhoraria sem Ronaldo como referência", acrescentam.

Já o "AS" destacou a forma como CR7 saiu do campo. "Vai ser um GIF eterno: um autêntico poema o que fez Ronaldo após o último apito do árbitro". Num momento de enorme frustração, Cristiano, a olhar para o céu, abanou várias vezes a cabeça e acabou por atirar a braçadeira ao chão. Episódio que também foi destacado pelo "Mundo Deportivo".

Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos, frente à Espanha, e e uma das críticas que estão a ser apontadas a Fernando Santos é o de não ter feito a sua substituição na reta final do encontro, devido a evidente falta de frescura física.