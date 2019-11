Ex-dirigente da Juventus sobre Cristiano Ronaldo: "A roupa suja lava-se em casa"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:07 Facebook

Luciano Moggi, antigo diretor geral da Juventus, afirmou este sábado que o clube de Turim deve tomar medidas após a forma com Cristiano Ronaldo reagiu à substituição.

Cristiano Ronaldo foi substituído frente ao AC Milan e o desagrado do jogador português - que se dirigiu de imediato aos balneários e que, segundo a imprensa italiana, foi para casa antes do jogo terminar - continua a dar que falar. Luciano Moggi, antigo diretor geral da Juventus, disse compreender a reação do craque mas apela por medidas.

"É normal um jogador irritar-se quando é substituído. Os três golos que marcou por Portugal mostram que Sarri [treinador da Juventus] o tirou do jogo porque estava cansado. Se fosse outro jogador qualquer a ter essa atitude, nem sequer estaríamos a falar disso. O Ronaldo é uma empresa dentro da empresa. Claro que tem de ter um pouco mais de respeito, mas merece uma consideração especial porque comercialmente trouxe coisas importantes à Juventus. De qualquer forma, a roupa suja lava-se em casa. Se ainda estivesse no clube, talvez Ronaldo não tivesse agido daquela forma", atirou.