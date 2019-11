Fabio Capello critica CR7: "Tem de ser um campeão mesmo quando deixa o relvado"

JN Hoje às 11:34 Facebook

Foi o jogo 1000 de Cristiano Ronaldo, mas o jogador português foi substituído ao minuto 55, dando lugar a Dybala, frente ao AC Milan. Não ficou no banco com os colegas de equipa e foi direto ao balneário. Quem não gostou desta atitude foi Fabio Capello.

O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, justificou a substituição de Cristiano Ronaldo no jogo com o AC Milan para a Liga italiana com problemas físicos.

Insatisfeito com a própria exibição, o craque português saiu de campo e dirigiu-se de imediato para o balneário. E a imprensa italiana garante mesmo que CR7 foi para casa ainda antes do apito final.

Quem não gostou da atitude foi Fabio Capello, antigo treinador da Juventus. "Não gostei daquilo, não foi bonito. O facto de ele não se sentar no banco e de ter respondido mal ao Sarri não é bonito. Ele tem de ser um campeão mesmo quando deixa o relvado", afirmou à televisão Sky.

É um supercampeão, o melhor de todos, mas agora há Dybala e Douglas Costa

"A verdade é que Cristiano Ronaldo não dribla um adversário há três anos. Quando eu comentava jogos de La Liga, ele acelerava e deixava-os pelo caminho. Por dentro, é um supercampeão, o melhor de todos, mas agora há Dybala e Douglas Costa", acrescentou o reconhecido treinador italiano, de 73 anos.

"Eles [a Juventus] ganham jogos sem Ronaldo. A Juve parecia dependente dele, mas é o grande plantel e a qualidade dos jogadores que os ajuda a ganhar. Bravo, Sarri, que teve a coragem de o tirar, é precisa personalidade. Agora, Cristiano tem de recuperar, principalmente a nível físico. Ele não tem a velocidade e o dinamismo que mostrou noutras ocasiões", rematou Fabio Capello.