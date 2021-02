Família e Portugal na festa de aniversário de Cristiano Ronaldo

Sara Oliveira Ontem às 22:52 Facebook

Como já era previsível, foi em Turim, Itália, e apenas na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, dos filhos, Cristianinho, Mateo, Eva e Alana, que Cristiano Ronaldo cantou os "parabéns a você".

Na véspera do jogo contra a Roma, a festa foi recatada e em casa, mas não faltou um bolo com velas e decorado com a bandeira de Portugal.

"36 anos, inacreditável!", partilhou o craque da Juventus nas redes sociais, reconhecendo que "parece que tudo começou ontem, mas esta jornada já está cheia de aventuras histórias para recordar".

CR7 também agradeceu o apoio dos fãs: "Eu não teria conseguido isto sem vocês. Enquanto celebro o meu 36.° aniversário e o 20.° como jogador profissional, lamento não prometer mais 20 anos disto". E ainda garantiu que dará 100% dele enquanto continuar no ativo.

Georgina Rodríguez destacou publicamente o aniversário do companheiro com uma dedicatória especial.

Também a família Aveiro celebrou os 36 anos de Cristiano Ronaldo com dedicatórias no Instagram, destacando o orgulho que sente pelo futebolista.