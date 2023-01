Federação vê CR7 como meio para melhorar qualidade de vida da população

JN Hoje às 11:44 Facebook

Em entrevista ao jornal "Marca", Ibrahim Alkassim, secretário-geral da Federação saudita de futebol, acredita que a chegada de Cristiano Ronaldo àquela nação do Médio Oriente ajudará a "melhorar a qualidade de vida no país através do desporto".

"As pessoas estão entusiasmadas. Queremos transformar a Arábia Saudita numa das mais poderosas nações do mundo. Para isso, temos um líder jovem (Mohammad bin Salman) e uma população muito jovem (70% dela entre os 30 e os 35 anos), entre outras coisas. Temos de melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos através do desporto", explicou Ibrahim Alkassim.

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr é vista como determinante para o sucesso do plano. "Trazer o Cristiano demonstra a nossa paixão pelo jogo, nem tudo gira em torno do dinheiro. Repito, a ideia é melhorar a qualidade de vida do nosso país através do desporto. Desde o anúncio da contratação do CR7, o público nos estádios aumentou", explicou.

"Ter o Cristiano aqui inspira muito os outros jovens a jogar futebol e a quererem imitá-lo. É um efeito de atração muito interessante", acrescentou Ibrahim Alkassim, que acredita que o internacional português pode abrir as portas à chegada de mais craques ao país.

"Já tivemos aqui Rivelino e Bebeto, entrou outros. Temos 120 estrangeiros na nossa Liga, representando mais de 50 países. É uma Liga global", vincou o dirigente.

Esta quinta-feira, Cristiano Ronaldo será o capitão de uma equipa que reúne jogadores do Al Nassr e do Al Hilal num jogo de exibição frente ao PSG, de Messi, Neymar e Mbappé. A partida arranca às 17 horas, no Estádio Rei Fahad, em Riade.