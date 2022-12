Filho de Cristiano Ronaldo vai jogar na formação do Real Madrid

JN Hoje às 19:42 Facebook

Depois de ter saído do Manchester United, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo vai jogar na equipa de formação do Real Madrid, segundo noticiaram esta terça-feira, em Espanha.

Com a saída de Cristiano Ronaldo dos "red devils" após rescisão de contrato, Cristianinho Jr. também deixou o Manchester United mas, ao que tudo indica, já tem novo destino, Segundo o jornalista espanhol Edu Cornago, o filho mais velho do capitão da seleção nacional vai jogar na formação do Real Madrid, clube que Ronaldo representou entre 2009 e 2018.

Cristianinho passou pela formação da Juventus, onde Ronaldo jogou entre 2018 e 2021, e mudou-se depois para o Manchester United.