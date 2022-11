"Game over" para Cristiano Ronaldo no Manchester United

Nuno A. Amaral Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado português e clube de Old Trafford rescindem contrato por mútuo acordo. Ronaldo queria ser jogador livre antes de entrar em ação no Mundial. Entrevista da semana passada abriu caminho à saída.

O divórcio adivinhava-se e está consumado. Manchester United e Cristiano Ronaldo anunciaram a rescisão contratual, por mútuo acordo, e o português vai começar a disputar o Mundial como jogador livre. Essa era a vontade do avançado, que a transmitiu ao agente Jorge Mendes e aos advogados encarregues de tratar do processo nos últimos dias. A entrevista dada na semana passada a um canal inglês, na qual criticou o treinador Ten Hag e os dirigentes do clube de Old Trafford, foi o rastilho para este desfecho.

Segundo a imprensa britânica, a rescisão não implica qualquer tipo de indemnização a pagar pelo United ao avançado, pelo que Ronaldo não vai ganhar os 15 milhões de euros relativos aos seis meses de contrato que ficaram por cumprir. Os "red devils" poupam essa quantia em salários, depois de terem pago outros 15 milhões à Juventus pela contratação do madeirense no ano passado, mas também não recebem o hipotético valor a que teriam direito com uma transferência de CR7 para outro clube em janeiro.