Georgina ataca Fernando Santos: "Não se deve dar a cara por quem não merece"

A companheira de Cristiano Ronaldo deixou, este sábado, críticas a Fernando Santos, após a derrota e consequente eliminação da seleção nacional do Mundial do Catar.

"Hoje o teu amigo e treinador decidiu mal. Esse amigo para o qual tens tantas palavras de admiração e respeito. O mesmo que, ao colocar-te em campo, viu como tudo mudou, mas era tarde. Não se pode subestimar o melhor jogador do Mundo, a sua arma mais poderosa. Muito menos se deve dar a cara por quem não o merece. A vida dá-nos lições. Hoje não perdemos, aprendemos. Admiramos-te", escreveu Georgina Rodríguez numa publicação na rede social Instagram.

Georgina Rodríguez criticou Fernando Santos Foto: Instagram

Portugal perdeu (1-0), este sábado, diante de Marrocos e disse adeus ao Mundial 2022. No final do encontro, Cristiano Ronaldo, que entrou apenas na segunda parte, saiu do relvado em lágrimas.