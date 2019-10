Giggs recorda "o clique" que tornou Cristiano Ronaldo decisivo no Manchester

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:59 Facebook

O selecionador galês Ryan Giggs partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo no Manchester United e recordou como é que o craque português se tornou decisivo nos red devils.

Em declarações à BeIN Sports, Giggs afirmou que os primeiros tempos em que Ronaldo chegou à Premier League não foram fáceis, mas que um "clique" mudou tudo.

"Ele chegou ao Manchester United muito novo. No primeiro jogo dele, contra o Bolton, conseguiu agradar aos adeptos, mas depois houve ali uma queda, uma frustração. Quando deve passar a bola, quando não deve fazê-lo, quando faz dribles a mais, quando mergulha de mais... Foi um começo difícil para ele no United, mas de repente tudo mudou, houve um clique. Passámos a ter que fazer chegar a bola ao Cristiano. Mesmo numa equipa com Tévez, Scholes e Rooney era ele que podia fazer a diferença. Era ele que nos tirava de situações difíceis e transformou-se num matador. Passou a decidir jogos no maior palco possível", disse.

Cristiano Ronaldo trocou o Sporting pelo Manchester United em 2003 e esteve nos red devils até 2009. Pelo clube inglês, disputou 292 jogos e marcou 118 golos. Em 2009 assinou pelo Real Madrid, numa transferência que rendeu 94 milhões de euros ao Manchester.