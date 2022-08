Há 20 anos, começava uma nova era: Cristiano Ronaldo estreava-se pelo Sporting

Faz este domingo 20 anos que Cristiano Ronaldo se estreou pela equipa principal do Sporting. De leão ao peito, disputou 31 jogos antes de assinar pelo Manchester United.

Era uma tarde quente de agosto. O Sporting defrontava o Inter de Milão para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões quando, ao minuto 68, o treinador Lazslo Boloni decidiu substituir Toñito por um miúdo de 17 anos. E mal sabia que ia acabar por ser um momento histórico. Com a camisola 28 nas costas, Cristiano Ronaldo entrava para o relvado, num verão que estava a ser complicado para o clube de Alvalade, com vários jogadores importantes ausentes devido a lesões quando tentava garantir um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na altura, o menino franzino estava longe de ser conhecido como é hoje. Mas, apesar do jogo ter terminado empatado sem golos, o madeirense deixou marca, ao demonstrar o poder de desmarcação, capacidade de drible e sentido para a baliza. Na altura, Cristiano já tinha realizado uma excelente pré-época, ao conseguir marcar o primeiro golo no jogo amigável diante do Bétis, que os leões venceram por 3-2.