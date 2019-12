Há quem apelide o salto de Ronaldo de "ridículo"

Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português da Juventus saltou 2,56 metros e passou literalmente por cima de um defesa da Sampdoria, após um cruzamento de Alex Sandro.

O golo de Cristiano Ronaldo à Sampdoria está a dar que falar. O internacional português saltou 2,56 metros e fez um cabeceamento perfeito na vitória da Juventus por 2-1, em jogo do campeonato italiano.

O antigo internacional inglês Gary Lineker utilizou as redes sociais para comentar o golo e utilizou uma expressão curiosa, apelidando-o de "salto ridículo". Logo depois do jogo, escreveu o seguinte no twitter: "Ronaldo acabou de marcar um golo de cabeça ao segundo poste, no qual os seus pés estavam mais altos do que a barra... Só estou a exagerar um bocadinho. Salto ridículo".

O golo continua a correr o mundo e inclusive faz capa hoje dos principais jornais italianos.