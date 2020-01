Hat-trick de Cristiano Ronaldo deixa Juventus provisoriamente isolada na liderança

Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A Juventus goleou esta segunda-feira o Cagliari em casa por 4-0, em tarde mágica de Cristiano Ronaldo. O astro português marcou o segundo hat-trick pela equipa de Turim e ainda fez uma assistência para o golo de Higuaín.

Cristiano Ronaldo parece voltar a um grande momento de forma depois de marcar um golo no último jogo do campeonato e de bisar no penúltimo. O craque português liderou a Juventus na goleada por quatro bolas a zero no Juventus Stadium sobre o Cagliari, que ocupa a sexta posição da Serie A.

Já a Juventus, em ressaca da derrota na Supertaça Italiana contra a Lazio, soma a terceira vitória seguida no campeonato e ocupa provisoriamente o topo da classificação, à espera do resultado do Inter de Milão, que irá debater-se em casa do Nápoles, naquele que será o último jogo desta jornada.

Com os três golos desta segunda-feira, Cristiano marcou o 13.º golo do campeonato e o 56.º hat-trick da carreira.