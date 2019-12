Ibrahimovic a pés juntos sobre Cristiano Ronaldo

Hoje às 10:50 Facebook

"O verdadeiro Ronaldo é brasileiro. Cristiano não tem talento natural", atira o controverso futebolista sueco.

Prestes a regressar ao campeonato italiano, para jogar no Milan, Zlatan Ibrahimovic (38 anos) deu uma entrevista à "GQ Italia" e voltou a meter-se com Cristiano Ronaldo. O sueco aborda novamente a transferência do futebolista português para a Juventus e não foi meigo com CR7: "O verdadeiro Ronaldo? O verdadeiro Ronaldo é brasileiro. Cristiano não tem um talento natural. Ele é apenas o produto de muito trabalho", disse Zlatan.

O sueco abordou, ainda, o que considera ter sido o risco corrido pelo quíntuplo Bola de Ouro ao assinar pela Juventus, proveniente do Real Madrid, no verão de 2018. "Assinou por uma equipa que ganhou sete campeonatos seguidos. E ir para um clube assim não é desafio nenhum. Se ele quisesse um desafio teria ido para a Juve quando o clube estava na Serie B, para o devolver ao topo", acrescentou o desabrido Ibrahimovic.

O reencontro entre as duas estrelas promete ser palpitante. Pode ser que Zlatan não perca pela demora, até ao jogo da 31.ª jornada da liga italiana, marcado para abril.