Imprensa espanhola lança rumor e diz que CR7 pode voltar ao Real Madrid

As dúvidas pairam no ar quanto ao futuro de Cristiano Ronaldo e os rumores dizem que Jorge Mendes, empresário do jogador, entrou em contacto com o Real Madrid para discutirem um possível regresso do craque português. A revelação foi feita por Josep Pedrerol, apresentador do programa "El Chiringuito".

Desde a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões contra o F.C. Porto que o futuro de Cristiano Ronaldo começou a ser discutido na imprensa desportiva e a declaração de Josep Pedrerol põe Ronaldo de novo na mira do clube madrilenho.

"Jorge Mendes falou com o Real Madrid sobre a possibilidade do regresso de Cristiano Ronaldo", disse Josep Pedrerol. Segundo o anfitrião do "El Chiringuito", o empresário português mantém uma relação próxima com os dirigentes do clube e falou, num tom informal e descontraído, sobre o futuro de CR7. Já o jornal desportivo "Marca" afirmou que as negociações entre o Real Madrid e os empresários do craque podem intensificar-se nas próximas semanas.

As especulações sobre o futuro de Cristiano Ronaldo surgem numa altura em que a Juventus enfrenta uma situação desportiva e financeira complicada, que poderá motivar a saída do jogador português, apesar de ter contrato até 2022.