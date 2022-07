Ingleses garantem que Manchester United já admite saída de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continua sem se apresentar ao trabalho no Manchester United e, em Inglaterra, garante que os "red devils" mudaram de ideias e estão dispostos a deixar sair o internacional português mediante duas condições.

Segundo o jornal "The Mirror", o United mudou de ideias e já não pretende "obrigar" Ronaldo a ficar em Old Trafford, admitindo a saída do jogador com uma condição: a renovação de contrato.

A publicação garante que o Manchester United só abre mão do jogador se for por empréstimo, desde que o internacional português acione a renovação de contrato, prevista no vínculo assinado há um ano, e voltar a Old Trafford para jogar pelo menos mais uma temporada. O "The Mirror" avança ainda que CR7 ficou surpreendido com esta tomada de posição mas ainda não deu qualquer resposta.

Cristiano Ronaldo tem contrato até ao fim da próxima época e uma das razões pelo qual pretende deixar o Manchester United é o desejo de disputar a Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid tem sido apontado como um forte candidato a próximo clube do craque.