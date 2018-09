A ansiedade de Ronaldo rendeu dois golos: "Estou muito feliz"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:13 Facebook

Após a vitória frente ao Sassuolo, este domingo à tarde, Cristiano Ronaldo, que bisou no encontro, não escondeu a satisfação nas redes sociais e confessou que estava "ansioso" por marcar depois da saída do Real Madrid.

"Estou muito feliz por ter marcado o meu primeiro bis pela Juventus e, acima de tudo, por ter contribuído para esta importante vitória da equipa!", escreveu o craque nas redes sociais.

No final do encontro com o Sassulo, que a Juventus venceu por 2-1, o craque português deixou um agradecimento aos companheiros e afirmou que andava "ansioso" por marcar.

"É futebol, o importante é que a equipa ganhe. Talvez estivesse um pouco ansioso. É normal, depois de sair de Madrid, de tudo o que se passou e que me deixou um pouco mais ansioso. Estou muito contente, foi um jogo disputado, o Sassuolo jogou bem, há que dar mérito ao que fizemos, estivemos intensos, criámos muitas ocasiões. Óbvio que estou contente por marcar os meus primeiros golos, estava com vontade", admitiu CR7 à cadeia italiana Sky Sport.