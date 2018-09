A "bomba" que Cristiano Ronaldo levou para Turim

AFS Hoje às 11:32 Facebook

Cristiano Ronaldo é um fã de automóveis, como se viu pela coleção que mantinha em Madrid e pelas imagens dos veículos que mostra nas redes sociais. Para Turim, Itália, o jogador levou consigo um dos seus favoritos.

Numa lista repleta de "máquinas", como Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador e um Ferrari F12 tdf, Cristiano Ronaldo não esconde que o seu carro de eleição é o Mercedes-AMG GLE 63S.

O jipe, que o internacional português comprou no final de 2016, acompanhou o melhor jogador do mundo até solo italiano. Cristiano Ronaldo publicou, esta terça-feira, uma fotografia ao lado da viatura, no final do treino da Juventus.

Por debaixo do capô, este Mercedes-AMG GLE 63S tem um motor V8 biturbo de 5,5 litros com 585 cavalos de potência, que lhe permite atingir os 100 km/h em 4,2 segundos. Em Portugal, este automóvel tem um preço de venda mínimo de 188 500 euros.