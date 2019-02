Adeptos do Atlético provocam Cristiano Ronaldo e português responde

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:08 Facebook

Durante a primeira parte do Atlético de Madrid - Juventus, os adeptos dos "colchoneros" provocaram Cristiano Ronaldo e o craque português não perdeu tempo em responder: mostrou uma mão aberta, recordando as cinco Liga dos Campeões que tem no palmarés.

Foi amargo o regresso de Cristiano Ronaldo a Madrid. A Juventus perdeu por 2-0 no Wanda Metropolitano e complicou o apuramento à próxima fase da Liga dos Campeões.

Já depois do fim do encontro, o português repetiu o gesto, atirando: "Cinco Champions, tenho eu. O Atlético... zero"