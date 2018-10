Advogada diz que "#MeToo" deu "coragem" a Kathryn para denunciar Ronaldo

Hoje às 00:39 Facebook

Twitter

O movimento "MeToo", que denuncia as agressões sexuais cometidas por homens com poder, foi quem deu a Kathryn Mayorga a "coragem" de denunciar Cristiano Ronaldo, disseram, na quarta-feira, em conferência de imprensa, os advogados da alegada vítima.

O movimento "e as mulheres que se exprimiram e denunciaram os abusos sexuais deram a Kathryn muita coragem e permitiram-lhe apresentar uma participação cível", disse Leslie Stovall, advogada de Kathryn Mayorga, norte-americana que afirma ter sido violada por Ronaldo, em 13 de junho de 2009, durante uma festa num hotel de Las Vegas.

À data, a queixosa denunciou a presumível violação à polícia de Las Vegas e foi submetida a um exame médico. Hoje, os advogados da norte-americana informaram que, na ocasião, a sua cliente informou que o futebolista português seria o alegado agressor. Kathryn Mayorga alega que terá sido coagida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325 mil euros (375 mil dólares), assentimento que agora os seus advogados consideram não ter valor legal.

O jogador negou categoricamente a acusação. "Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjeto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espetáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa", escreveu no Twitter.



O jogador da Juventus garante que vai aguardar "com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos", pois nada lhe "pesa na consciência".

A polícia de Las Vegas reabriu, esta semana, a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por Mayorga contra Cristiano Ronaldo, pelos factos que remontam a 2009.

"O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima", disse a polícia na segunda-feira.

Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.