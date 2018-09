Allegri diz que vídeoárbitro teria ajudado na expulsão de Ronaldo

Ontem às 23:23 Facebook

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, disse esta quarta-feira que o uso do videoárbitro na Liga dos Campeões de futebol teria ajudado o árbitro no lance da expulsão do português Cristiano Ronaldo.

"O que posso dizer é que o videoárbitro podia ter ajudado o árbitro a reverter a decisão. Jogar 10 contra 11 na Liga dos Campeões, por um incidente como este, é muito desapontante. Quase perdemos por causa disso, e vamos ficar sem o Ronaldo por mais jogos", explicou o técnico italiano.

Ronaldo foi expulso aos 29 minutos no regresso a Espanha, de onde saiu após a transferência do Real Madrid para a 'Juve', por ter tocado na cara de um adversário que estava sentado na grande área.

Dois penáltis do bósnio Pjanic, aos 45 e 51 minutos, deram a vitória aos italianos, com Parejo a falhar um penálti para os espanhóis em tempo de descontos.