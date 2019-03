Allegri pede cautela com a lesão de Ronaldo

Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador da Juventus falou pela primeira vez do problema físico sofrido pelo avançado português

Massimiliano Allegri abordou o problema físico de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa de antevisão à partida deste sábado com o Empoli, pedindo paciência e cautela: "Ele está bem, mas prudência é necessária em todas as lesões. Mais vale falhar um jogo, porque estamos numa fase delicada da época. Regressa quando não houver perigo de recaída".

O técnico italiano avançou ainda que "será feita uma avaliação segunda-feira", para perceber qual o ponto da situação sobre a lesão do internacional português. Sem surpresa, o nome de Ronaldo não consta da lista de convocados da Juventus para a receção ao Empoli, devendo também falhar as próximas duas partidas da Série A, diante de Cagliari e Milan, estando em dúvida para a primeira mão dos quartos de final da Champions com o Ajax.

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, também falou sobre o assunto. "Ronaldo? Está bem, mas a sorte da Juventus é ter um plantel forte. Sabemos que podemos contar com 25 jogadores de qualidade. É o melhor do mundo e dá-te mais segurança no campo", referiu, reforçando a ideia de Allegri.

"Arriscar num jogo, no entanto, significa arriscar a temporada. É mais importante proteger dois meses e meio da época que um jogo isolado", concluiu, numa provável alusão ao primeiro jogo com o Ajax, agendado para 10 de abril.