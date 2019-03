As mulheres da vida de Cristiano Ronaldo

Hoje às 16:29, atualizado às 18:20 Facebook

No dia Internacional da Mulher, Cristiano Ronaldo dedicou uma publicação no Instagram à sua companheira, Georgina, à mãe e às pequenas filhas.

"Feliz dia internacional da mulher a todas as mulheres e um beijinho especial às mulheres da minha vida", escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram, numa publicação em que se pode ver Dolores Aveiro, Georgina Rodríguez e as filhas Alana Martina e Eva Maria. Na imagem aparece também o filho Mateo.

Em menos de duas horas, a publicação recebeu mais de dois milhões de gostos e milhares de comentários, elogiando a atitude do jogador português.