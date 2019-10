"Businessman" Cristiano Ronaldo prepara futuro longe dos relvados

LPC Hoje às 11:06 Facebook

Perfumes, hotéis, roupa interior, calças, ginásios, restaurantes, calçado... Cristiano Ronaldo há muito que deixou de ser apenas um jogador de futebol. É um homem de negócios em fase de crescimento (quer ser o número um também nesta área) que tem apostado em diversificar o portefólio de investimentos em preparação para um futuro - que ninguém sabe quando chegará - longe da glória dos relvados.

Na apresentação de mais um produto, o perfume "Play It Cool", o português sublinha que apesar de estar a apostar cada vez mais no mundo empresarial, continua a "amar futebol e entreter os adeptos", já que a idade será apenas um número. "O que importa é a mentalidade". Por isso, o final da carreira poderá ainda demorar a chegar, mas mais vale prevenir desde já o que fará CR7 nos anos que se seguirão.

"Nos últimos cinco anos, comecei a gostar do processo de me ver fora do futebol, por isso, quem sabe o que poderá acontecer nos próximo ano ou dois?", questiona ao jornalista do site "Sports Bible", que esteve num restaurante de Turim para a apresentação do mais recente investimento do empresário Cristiano Ronaldo. Mas ainda é cedo. CR7 quer ter a mesma performance nos negócios que tem dentro dos relvados e sabe que ainda não chegou a esse nível, mesmo estando rodeado de uma "boa equipa".

Ronaldo marcou no jogo do último fim de semana frente ao SPAL Foto: REUTERS

"Levou muitos anos de trabalho árduo, dedicação e paixão para alcançar o que eu tenho no futebol. Fora do futebol, ainda não estou lá, mas sou um tipo competitivo e não gosto de ser o número dois ou três. Quero ser sempre o número um. E vou fazê-lo a 100%".

Apesar de não gostar de imitar ninguém, o capitão da seleção nacional sabe que há exemplos onde pode ir beber influências e há dois, à partida, que podem ajudar a perceber como singrar no mundo empresarial, para lá do desporto. LeBron James e Michael Jordan (que com CR7 completam o trio de atletas com contrato vitalício com a Nike) são também homens de negócio que conseguiram evoluir a partir do domínio desportivo.

"Tens de ser tu mesmo, mas podes sempre ir buscar alguns detalhes a bons exemplos, não apenas no futebol, mas noutros desportos também - Fórmula 1, golfe, UFC, o que for. Os melhores atletas têm uma ética de trabalho similar", explica. Recorde-se a citação com que o texto do "Sport Bible" começa: "Não sou maluco. Não sou obcecado com o treino, sou obcecado com o sucesso, o que é completamente diferente".

Ronaldo vs Messi: o declínio das estrelas?

Na mesma altura em que a vertente empresarial de CR7 está em destaque, a BBC analisou os resultados desportivos de Messi e Cristiano Ronaldo neste início de época e vaticina o fim de uma era. Com sete semanas de campeonato, o argentino e o português conseguiram apenas, em conjunto, três golos em jogos dos respetivos clubes.

Segundo o jornalista Emlyn Begley, é a primeira vez desde a época 2005/2006 que, em conjunto, as duas superestrelas marcam menos de cinco golos pelos clubes até ao dia 30 de setembro. Para adensar a ideia de que a pergunta "Ronaldo ou Messi?" vai deixar de fazer sentido em breve, a BBC recorda que a última época foi a primeira em 11 anos em que nem o argentino nem o português ganharam um "Ballon D'Or".

Recorrendo a diversas estatísticas, como o número de jogos jogados, é possível perceber realmente um declínio de performance dos dois atletas com a entrada nos 30 anos, mas que não haja enganos. Continuam a ser jogadores de topo e com performances acima da média. Resta saber por quanto tempo.