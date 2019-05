Cabeça de Cristiano Ronaldo vale empate no dérbi de Turim

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:23 Facebook

O internacional português apontou o golo da Juventus, aos 84 minutos, após um cruzamento de Spinazzola.

Na abertura da 35.ª jornada da Série A, Juventus e Torino empataram a um golo, no dérbi de Turim.



O Torino marcou primeiro por Lukic, aos 18 minutos, tendo a Vecchia Signora empatado perto do fim, através de um grande cabeceamento de Cristiano Ronaldo.



O avançado português soma agora 21 golos e está a apenas dois de Fabio Quagliarella, que lidera a lista de melhores marcadores do campeonato, com 23 tentos certeiros.