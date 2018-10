CR7 mostra-se em família indiferente à polémica sobre violação

Dúlio Silva Hoje às 14:47 Facebook

É com os seus "amores" que Cristiano Ronaldo surge na mais recente fotografia partilhada pelo próprio nas redes sociais. O futebolista mantém-se em silêncio acerca da acusação de violação de que é alvo pela norte-americana Kathryn Mayorga e só os seus advogados falam sobre o assunto.

Nem uma palavra sobre a polémica que o assombra. O craque da Juventus prefere, antes, mostrar-se em família aos seus seguidores, como aconteceu esta sexta-feira, em que CR7 aparece numa imagem com a namorada, Georgina Rodríguez, e os três filhos mais novos, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

A título de curiosidade, a frase escolhida por Ronaldo para legendar a fotografia - "Meus amores" - foi escrita em espanhol, algo que não acontecia desde maio, quando ainda competia pelo Real Madrid. Desde a sua saída do clube espanhol, as suas partilhas no Instagram têm sido feitas em português, inglês ou italiano.

Acusado de 11 crimes pela norte-americana Kathryn Mayorga - entre os quais o de violação, coação para fraude, difamação e tentativa de silenciar o caso -, Cristiano Ronaldo nega terminantemente, através dos seus advogados, que tenha obrigado a agora professora de 34 anos a praticar sexo anal num hotel.

"Para que não haja dúvidas, a posição de Cristiano Ronaldo sempre foi, e continua a ser, a de que o que aconteceu em 2009 em Las Vegas foi completamente consensual", disse recentemente, em comunicado, o advogado que vai defender o atleta nos Estados Unidos, Peter S. Christiansen.